قال النائب أيمن محسب مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن انطلاق الحوار يمثل عرسا ديمقراطيا شعبيا حقيقيا.

وأضاف خلال مداخلة مداخلة هاتفية مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أنّ الحوار أداة ديمقراطية لم تكن موجودة في مصر من قبل، وهو ما يُحسب للقيادة السياسية.

وأشار إلى أنّ الفترة الماضية شهد عقْد مئات الاجتماعات لفحص كل القضايا وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المرتبطة بالمشكلات والتحديات، موضحا أن المناقشات التي تم إجراؤها كانت ثرية وموضوعية، وابتعدت بشكل كامل عن الأهواء

ولفت إلى أن انطلاقة الحوار الوطني بشكل فعلي اليوم الأربعاء ستجعل المواطنين يشعرون بالفخر أمام العالم أجمع، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي يُمثَّل فيها الشعب المصري على هذا النحو.

وتابع: «صوت الشعب المصري مسموع وكل اللي جوَّه قلوب الناس بيوصل للقيادة السياسية، ونوضّح وجهة نظر الشعب أمام الحكومة حتى تتلاقى الرؤى ومن ثم الوصول إلى حلول حقيقية بأيدينا».

وعصر اليوم الأربعاء، تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، اليوم، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، مقدمو المقترحات بقضايا الحوار وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلاميون وكتاب الرأي، ورجال الدين والشباب من القوى السياسية المختلفة ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب فئات أخرى.

وقالت إدارة الحوار الوطني، إن انطلاق الجلسات النقاشية للحوار يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها (مساحات مشتركة)، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن.