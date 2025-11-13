سفير مصر لدى بيروت: ملف نزع سلاح حزب الله يخضع لتقدير الدولة اللبنانية

قال السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، إن ملف حصر السلاح في لبنان، أو ما يعرف بـ"نزع سلاح حزب الله"، يخضع لتقدير الدولة اللبنانية، مؤكّدًا أن الرئيس اللبناني السابق ميشال عون بخبرته الطويلة في قيادة الجيش، يعرف كيفية تطبيق الآلية المطروحة.

وأشار في تصريحات لبرنامج مدار الغد عبر شاشة الغد، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد إلى أن الخطة التي أقرتها الحكومة اللبنانية تسير بشكل جيد، مع وجود لجنة الميكانيزم التي تضم خمسة أطراف وتشرف على تنفيذ خطة حصر السلاح، موضحًا أن المعلومات الواردة من اللجنة تشير إلى رضا نسبي عن أداء الجيش اللبناني، رغم الحاجة إلى المزيد من الوسائل والتقنيات لمواكبة التحديات المعقدة.

وأضاف السفير، أن رؤية مصر ترتكز على أن الدولة اللبنانية هي وحدها صاحبة الحق في السيادة، وأن أي قرارات تتعلق بالحرب والسلم يجب أن تصدر عنها دون تدخل خارجي، موضحًا أن الرئيس نواف سلام والرئيس السابق ميشال عون يعملان على نقاط التقاء عديدة لحل هذه المسائل، مؤكّدًا دعم مصر لهذه المساعي.

وأكد موسى، أن الحل يجب أن يبدأ من الداخل اللبناني بين القوى السياسية المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار البعد الإقليمي والدولي، حيث تعمل مصر مع الشركاء الدوليين على تهدئة الوضع في المنطقة، مستفيدين من نتائج اتفاق وقف الأعمال العدائية في غزة وتجربة قمة شرم الشيخ لتحقيق الاستقرار على الملفات الأخرى، بما فيها الملف اللبناني.

وعن التحركات الدبلوماسية الأخيرة، أشار السفير المصري إلى زيارات مسئولين مصريين إلى لبنان وتل أبيب، ولقاءات مع كبار القادة اللبنانيين والإسرائيليين، مؤكّدًا أن رسالة مصر ليست تهديدًا، بل تحذيرًا لتجنب الأسوأ، مستعرضًا خبرة مصر في التعامل مع الأزمات وتثبيت الاستقرار في المنطقة، مع التشديد على أهمية الالتزام الكامل من جميع الأطراف بالاتفاقات لضمان انعكاسها الإيجابي على لبنان والمنطقة بأسرها.