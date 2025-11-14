وزارة العدل الأمريكية تسعى لمنع الديمقراطيين من زيادة مقاعدهم بمجلس النواب في كاليفورنيا

رفعت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، دعوى قضائية لمنع وضع حدود دوائر انتخابية جديدة لمجلس النواب أقرها الناخبون في ولاية كاليفورنيا الأسبوع الماضي، منضمة بذلك إلى معركة قضائية قد تساهم في تحديد الحزب الذي يسيطر على مجلس النواب الأمريكي في عام 2026.

وتستهدف الدعوى المقدمة أمام المحكمة الفيدرالية بولاية كاليفورنيا خريطة الدوائر الانتخابية الجديدة للكونجرس التي دفع بها الحاكم الديمقراطي جافن نيوسوم، ردا على محاولة مماثلة قادها الجمهوريون في ولاية تكساس بدعم من الرئيس دونالد ترامب.

ويمهد ذلك الطريق لمعركة قانونية وسياسية عالية المخاطر بين الإدارة الجمهورية والحاكم الديمقراطي، الذي يُنظر إليه كمرشح محتمل للرئاسة في عام 2028.