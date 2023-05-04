 وكيل تعليم الجيزة يؤكد استعداد المدارس لاستقبال امتحانات نهاية العام - بوابة الشروق
الخميس 4 مايو 2023 12:24 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

وكيل تعليم الجيزة يؤكد استعداد المدارس لاستقبال امتحانات نهاية العام

يارا صابر
نشر في: الأربعاء 3 مايو 2023 - 11:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مايو 2023 - 11:51 م

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انطلاق ماراثون امتحانات النقل بمتخلف المراحل لنهاية العام، يوم السبت المقبل، الموافق السادس من مايو الجاري، لافتا إلى أن جميع مدارس تعليم الجيزة بالإدارات التعليمية مستعدة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني "الدور الأول" للعام الدراسي 2022/2023.

جاء ذلك، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما أكد، جهازية غرفة العمليات بالمديرية وأنها تعمل على مدار اليوم لحل أية مشكلات، أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فوراً، موضحا أن:

- طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي سيؤدون الامتحانات خلال الفترة من6 إلى 10 مايو.

- طلاب الصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو للمرحلة الابتدائية.

- طلاب الصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو.

- وطلاب الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو.

- وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (صم وضعاف سمع ومكفوفين) خلال الفترة من 6 إلى 23 مايو

وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام "عام ولغات "خلال الفترة من 6الي 21 مايو.

وأكد وكيل الوزارة، تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية، للوقوف على أية مشكلات أو معوقات، والعمل على حلها بشكل فوري وسريع.

كما شدد، على مديري عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات مع توفير سبل الأمن والراحة للطلاب.

وأشار وكيل الوزارة، إلى ضرورة تواجد موجه مقيم داخل اللجان وعدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين للجان نهائياً، لعدم المساءلة القانونية وإلغاء امتحان المخالفين للتعليمات.

ونوه بضرورة توفير سبل الراحة والهدوء من خلال المتابعات الميدانية، لتذليل العقبات بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك