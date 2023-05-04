وكيل تعليم الجيزة يؤكد استعداد المدارس لاستقبال امتحانات نهاية العام

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أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انطلاق ماراثون امتحانات النقل بمتخلف المراحل لنهاية العام، يوم السبت المقبل، الموافق السادس من مايو الجاري، لافتا إلى أن جميع مدارس تعليم الجيزة بالإدارات التعليمية مستعدة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني "الدور الأول" للعام الدراسي 2022/2023.

جاء ذلك، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما أكد، جهازية غرفة العمليات بالمديرية وأنها تعمل على مدار اليوم لحل أية مشكلات، أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فوراً، موضحا أن:

- طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي سيؤدون الامتحانات خلال الفترة من6 إلى 10 مايو.

- طلاب الصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو للمرحلة الابتدائية.

- طلاب الصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو.

- وطلاب الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو.

- وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (صم وضعاف سمع ومكفوفين) خلال الفترة من 6 إلى 23 مايو

وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام "عام ولغات "خلال الفترة من 6الي 21 مايو.

وأكد وكيل الوزارة، تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية، للوقوف على أية مشكلات أو معوقات، والعمل على حلها بشكل فوري وسريع.

كما شدد، على مديري عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات مع توفير سبل الأمن والراحة للطلاب.

وأشار وكيل الوزارة، إلى ضرورة تواجد موجه مقيم داخل اللجان وعدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلاب والملاحظين للجان نهائياً، لعدم المساءلة القانونية وإلغاء امتحان المخالفين للتعليمات.

ونوه بضرورة توفير سبل الراحة والهدوء من خلال المتابعات الميدانية، لتذليل العقبات بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.