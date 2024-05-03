منسق الإغاثة الأممي جريفيث: مقتل عمال إغاثة في السودان أمر لا يمكن قبوله

وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، مقتل اثنين من عمال الإغاثة في السودان بالأمر الذي لا يمكن قبوله.

وبعد إعلان اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن مقتل اثنين من السائقين العاملين لدى المنظمة قتلا على أيدي مسلحين في جنوب دارفور بالسودان، قال غريفيث إن من الضروري حماية "من يخاطرون بكل شيء لمساعدة الآخرين".

وأسفر الحادث يوم الخميس عن إصابة ثلاثة آخرين من موظفي المنظمة.

وأبدت سامنثا باور رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أسفها لمقتل العاملين بالصليب الأحمرن وقالت إن من الضروري توفير الحماية للعاملين في مثل هذه الهيئات.

وأضافت عبر منصة إكس "العاملون في مجال الإغاثة بحاجة للحماية ليتسنى لهم توفير المساعدة الحيوية للمحتاجين".