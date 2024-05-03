موريتانيا تعلن جاهزيتها للدفاع عن ترابها الوطني

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قال وزير النفط والطاقة الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد اشروقة إن "قواتنا جاهزة للدفاع عن التراب الوطني ضد أي تدخل خارجي" في إشارة إلى التوغلات المتكررة للجيش المالي وميليشيا فاجنر الروسية التي تدعمه.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مساء الخميس أن القوات المسلحة جاهزة للدفاع عن التراب الوطني ضد أي تدخل و"سترد الصاع صاعين لكل من قام بذلك عن قصد".

وأوضح ولد اشروقة أن موريتانيا ستتعامل مع أية حادثة اعتداء على مواطنيها حسب نوعيتها، سواء كانت في داخل التراب الوطني وخارجه.

وجاء تصريح الوزير بعد توغل قوة من الجيش المالي وميليشيا فاجنر الروسية مرتين خلال أسبوعين داخل قرى حدودية موريتانية والاعتداء على مواطنين موريتانيين وإتلاف ممتلكاتهم.

وتلاحق فاجنر والجيش المالي المسلحين ضمن عملية شاملة تقوم بها مالي منذ أشهر للقضاء على الجماعات الإرهابية ومقاتلي جبهات وحركات تحرير إقليم ازواد شمالي مالي الذي تسكنه غالبية من العرب والطوارق.