استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون تطبيق الخدمة الاجتماعية الإلزامية لمدة عام

لاقى مقترح الحزب المسيحي الديمقراطي بفرض سنة إلزامية على المواطنين للخدمة الاجتماعية تأييد معظم الألمان.

فقد أظهر استطلاع أجراه معهد "مانهايم" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف" التي نشرته اليوم الجمعة أن 77% من الألمان يؤيدون المقترح، بينما عارضه 20% ممن شملهم الاستطلاع.

وينص المقترح على تحويل الخدمة العسكرية الإجبارية، التي تم تعليقها منذ 13 عاما، تدريجيا إلى سنة إلزامية في الخدمة الاجتماعية، في المجالات الاجتماعية أو الرياضية أو الثقافية أو العسكرية أو البيئية.

وفي عهد وزير الدفاع الأسبق كارل-تيودر تسو جوتنبرج، تم تعليق الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا عام 2011 بعد 55 عاما من تطبيقها.

ومن الناحية العملية، كان هذا بمثابة إلغاء للخدمة العسكرية والمجتمعية، إلا أن القانون ينص أيضا على إعادة تطبيق التجنيد الإجباري للرجال في حالة التوترات الأمنية والدفاع.