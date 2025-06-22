واشنطن بوست: قاذفات B-2 الأمريكية تعبر المحيط الهادئ بينما يدرس ترامب توجيه ضربات لإيران

قالت صحيفة "واشنطن بوست " الأمريكية إن قاذفات الشبح الأمريكية من طراز B-2 تتجه غربًا فوق المحيط الهادئ، نقلاً عن مسؤول أمريكي مطلع على الأمر، في خطوة يحتمل أن تكون استعراضًا للقوة بينما يدرس الرئيس دونالد ترامب إمكانية توجيه ضربات إلى منشأة نووية رئيسية في إيران.

وتعد قاذفة B-2 الطائرة الأمريكية الوحيدة القادرة على حمل القنابل الخارقة للتحصينات التي تزن 30 ألف رطل، والتي يعتقد أنها قادرة على اختراق منشأة فوردو الإيرانية لتخصيب اليورانيوم الموجودة تحت الأرض.

وقال ترامب يوم الخميس إنه سيتخذ قراره بشأن توجيه ضربة خلال أسبوعين.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلنت إسرائيل أنها شنت ضربات جوية على إيران، بما في ذلك على موقع نووي في أصفهان، وذلك في وقت أطلقت فيه إيران صواريخ وطائرات بدون طيار (درونز) باتجاه إسرائيل.

وتزعم إسرائيل أنها قتلت شخصية بارزة في تخطيط هجوم 7 أكتوبر داخل إيران.