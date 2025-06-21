الشرع يلتقي وكيل أمين عام الأمم المتحدة لإدارة عمليات السلام

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، وكيل الأمين العام لإدارة عمليات السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكروا.

وقالت الرئاسة السورية في بيان مقتضب، إن "الشرع التقى في دمشق لاكروا والوفد المرافق له" دون مزيد من التفاصيل.

وتتخصص إدارة عمليات السلام في مساعدة كل من الدول الأعضاء والأمين العام في مهامهم للحفاظ على السلام والأمن العالميين وتقدم التوجيه السياسي والتنفيذي لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالعالم، وفق الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد منهية 61 سنة من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، تعيين الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.