 الشرع يلتقي وكيل أمين عام الأمم المتحدة لإدارة عمليات السلام - بوابة الشروق
السبت 21 يونيو 2025 10:44 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟
النتـائـج تصويت

الشرع يلتقي وكيل أمين عام الأمم المتحدة لإدارة عمليات السلام

إسطنبول - الأناضول
نشر في: السبت 21 يونيو 2025 - 10:27 م | آخر تحديث: السبت 21 يونيو 2025 - 10:27 م

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، وكيل الأمين العام لإدارة عمليات السلام في الأمم المتحدة جان بيير لاكروا.

وقالت الرئاسة السورية في بيان مقتضب، إن "الشرع التقى في دمشق لاكروا والوفد المرافق له" دون مزيد من التفاصيل.

وتتخصص إدارة عمليات السلام في مساعدة كل من الدول الأعضاء والأمين العام في مهامهم للحفاظ على السلام والأمن العالميين وتقدم التوجيه السياسي والتنفيذي لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالعالم، وفق الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد منهية 61 سنة من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، تعيين الشرع رئيسا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك