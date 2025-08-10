قال الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق، إنه «لا يوجد أي مد» لفترة التسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، والتي من المقرر أن تغلق أبوابها في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد الموافق 10 أغسطس.

وكشف خلال تصريحات لـ «Extra News» عن تسجيل 254 ألف طالب لرغباتهم حتى الآن من إجمالي 287 ألفا، بنسبة 88.5%، مطالبا بقية الطلاب بالتسجيل خلال الساعات المتبقية.

وشدد أن تعديل الرغبات متاح للطلاب طوال فترة التسجيل، على أن يتم اعتماد آخر قائمة رغبات قام الطالب بحفظها بعد إغلاق المرحلة في الموعد المحدد؛ ولن تكون هناك فرصة أخرى للتعديل.

وطمأن الطلاب وأولياء أمورهم الذين تقدموا بتظلمات وحصلوا على درجات إضافية، قائلا إن «أماكنهم محفوظة ولن يُظلم أحد».

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم ترسل قوائم الدرجات الجديدة بعد التصحيح إلى مكتب التنسيق بشكل فوري، من أجل «تعديل رغباته التي سجلها، وإعادة توزيعه للكلية التي تتماشى مع الدرجة المصححة النهائية».

ولفت إلى تخلف 1755 طالبا عن تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى، مشيرا إلى استجابة «أكثر من 1000 طالب» منهم لتسجيل رغباتهم بنجاح خلال هذه المرحلة، مع توجيه هؤلاء الطلاب للكليات والمعاهد التي تتوافق مع مجموع درجاتهم والحدود الدنيا.

