هنرييت تستعيد قوة العاصفة الاستوائية فوق المحيط الهادئ ومن غير المتوقع أن تهدد اليابسة

استعادت العاصفة "هنرييت" قوة العاصفة الاستوائية فوق المحيط الهادئ على مسافة من شرق هاواي يوم السبت، لكن خبراء الأرصاد يقولون إنه لا يزال من غير المتوقع أن تشكل تهديدا لليابسة.

وكانت العاصفة تقع على بعد حوالي 630 ميلا (1015 كيلومترا) شرق هيلو، بهاواي، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي، وكانت تتجه غربا- شمال غرب بسرعة 16 ميلا في الساعة (26 كيلو مترا في الساعة).

وبلغت أقصى سرعة للرياح المستمرة 40 ميلا في الساعة (65 كيلو مترا في ساعة)، وهي أعلى بقليل من عتبة 39 ميلا في الساعة (73 كيلو مترا في الساعة) التي يمكن تصنيفها عندها كعاصفة استوائية. ومن المتوقع ان تحصل على بعض القوة خلال اليومين المقبلين.

ولم تصدر أي تحذيرات ساحلية.