 بيونج يانج تحذو حذو سول في تفكيك مكبرات الصوت على طول الحدود
الأحد 10 أغسطس 2025 8:34 ص القاهرة
بيونج يانج تحذو حذو سول في تفكيك مكبرات الصوت على طول الحدود

د ب أ
نشر في: الأحد 10 أغسطس 2025 - 7:36 ص | آخر تحديث: الأحد 10 أغسطس 2025 - 7:36 ص

بدأت كوريا الشمالية يوم السبت في تفكيك بعض مكبرات الصوت المُركّبة على طول الحدود لشن حملات ضوضاء ضد كوريا الجنوبية، وفقا لهيئة الأركان المشتركة، وذلك بعد أيام قليلة من انتهاء كوريا الجنوبية من إزالة مكبرات الصوت في المناطق الحدودية لتخفيف التوتر بين الكوريتين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه في يوم الثلاثاء، أكملت كوريا الجنوبية تفكيك مكبرات الصوت على طول الحدود شديدة التحصين، بعد تعليق البث الدعائي المناهض للشمال في 11 يونيو تماشيا مع جهود الرئيس لي جيه ميونج لرأب الصدع في العلاقات مع الشمال.

وصرحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في إشعار للصحفيين: "تم رصد أنشطة للجيش الكوري الشمالي لإزالة مكبرات الصوت ضد كوريا الجنوبية في أجزاء من منطقة خط المواجهة منذ صباح السبت".

وأكد الجيش ضرورة التحقق من إمكانية تطبيق هذه الإجراءات في جميع المناطق الحدودية، متعهدًا بمواصلة رصد تحركات الجيش الكوري الشمالي ذات الصلة.

ولطالما أبدت كوريا الشمالية استياءها من بثّ الجيش الكوري الجنوبي عبر مكبرات الصوت والمنشورات التي يرسلها النشطاء، خوفا من تدفق معلومات خارجية قد تُشكّل تهديدًا لنظامها الحاكم.


