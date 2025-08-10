وزير الدفاع يشيد بجهود القوات الخاصة ويؤكد اعتزاز القيادة السياسية بدورهم في حماية الوطن

أكد الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تقدير القيادة العامة للقوات المسلحة للجهد الكبير الذي يبذل من مقاتلي القوات الخاصة لحماية الوطن وصون مقدساته.

يأتي ذلك خلال لقاء الفريق أول عبدالمجيد صقر، بعدد من مقاتلى القوات الخاصة من المظلات والصاعقة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار اللقاءات التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين والاستعداد القتالي لرجال القوات المسلحة ودورها في حماية الأمن القومي المصري.

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عبدالقادر عمارة حبيب قائد قوات الصاعقة أكد خلالها أن رجال القوات الخاصة يواصلون العمل ليلاً ونهاراً للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مشيراً إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجالها بما يؤهلهم لآداء واجباتهم بكفاءة واقتدار في إطار المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

وألقى الفريق أول عبدالمجيد صقر، كلمةً نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة لمقاتلي القوات الخاصة، مؤكداً تقدير القيادة العامة للقوات المسلحة للجهد الكبير الذى يبذله مقاتلي القوات الخاصة من أجل حماية الوطن وصون مقدساته، مشيراً إلى أهمية الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي والارتقاء بالمستوى المهاري والبدني بالتدريب المستمر والحفاظ على الروح المعنوية العالية لتظل القوات المسلحة دائماً درعاً قوياً للوطن وحصناً منيعاً لشعب مصر العظيم، كما شاركهم تناول وجبة الغداء، مثنياً على الانضباط الذاتى لرجال القوات المسلحة وحرصهم على بذل الغالى والنفيس للحفاظ على مقدرات شعب مصر العظيم.

وفى ختام اللقاء تفقد القائد العام للقوات المسلحة معرض لأحدث الأسلحة والمعدات لقوات الصاعقة.