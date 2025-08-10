مكتب تنسيق الجامعات: أماكن شاغرة بالطب البيطري والتمريض والحاسبات لطلاب المرحلة الثانية

كشف الدكتور جودة غانم، المشرف على مكتب التنسيق، عن قائمة الكليات والمعاهد التي لا تزال بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية.

وقال خلال تصريحات لـ «Extra News» إن هناك أماكن متبقية في كليات الطب البيطري ولم تغلق، بالإضافة إلى كليات التمريض، والعلوم، والزراعة، إلى جانب كليات الحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، وذلك بالنسبة لشعبة علمي علوم.

وأكد أن كليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة أغلقت باب القبول.

وأشار إلى وجود أماكن في كليات الفنون التطبيقية، لمن اجتياز الطالب لاختبار القدرات، كما تتوفر أماكن في جميع المعاهد الهندسية العليا الخاصة وعددها 54 معهدًا، وكذلك الجامعات التكنولوجية، وذلك لطلاب علمي رياضة.

وأضاف أن كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي متاحة أيضا لطلاب شعبتي العلوم والرياضة، بينما أغلقت كليات الهندسة والتخطيط العمراني.

وأكد وجود أماكن شاغرة في مجموعة واسعة من الكليات للشعبة الأدبية، تشمل: التربية «تعليم ابتدائي وطفولة»، الآداب، دار العلوم، الحقوق، السياحة والفنادق، الاقتصاد المنزلي، الخدمة الاجتماعية ، بالإضافة إلى كليات العلوم الرياضية «التربية الرياضية سابقا» لمن اجتازوا اختبار القدرات، في المقابل، أغلقت كليات الاقتصاد والعلوم السياسية، والألسن والإعلام والآثار، أبوابها بعد اكتمال أعدادها.

وطمأن الطلاب الذين حصلوا على درجات إضافية بعد التظلم، مؤكدا أنه يمكنهم الالتحاق بإحدى هذه الكليات «المغلقة» إذا أهّلهم مجموعهم الجديد لذلك.