أردوغان: قرار إسرائيل فرض السيطرة العسكرية على كامل غزة مرفوض قطعا

- تركيا ستستمر في بذل مساعيها الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بغزة

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، آخر مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، السبت، بحسب بيان أصدرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد الرئيس أردوغان لنظيره الفلسطيني أن قرار إسرائيل "فرض السيطرة العسكرية" على كامل غزة مرفوض قطعا.

وأشار إلى استمرار تركيا في بذل مساعيها الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

بدوره، أعرب عباس عن شكره وتقديره للمواقف السياسية التركية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، والمساعدات الإنسانية المتواصلة التي تقدمها تركيا.

كما أشاد بالمواقف التركية في رفض محاولات تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أهمية التنسيق المشترك بين البلدين لمواجهة هذه السياسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية والقانون الدولي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال عباس إن "القرار الخطير الذي اتخذته حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه إلى الجنوب، هو جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية في الضفة بما فيها القدس، مشددا على ضرورة العمل لوقفه فورا".

وشدّد الرئيس عباس على أن "القيادة الفلسطينية ستواصل التحرك السياسي على المستويات كافة، بما في ذلك التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، لحشد المواقف الدولية والإقليمية ضد هذه المخططات".

والجمعة، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة "تدريجية" عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم قرابة مليون نسمة باتجاه الجنوب، ثم تطويق المدينة، وتنفيذ عمليات توغل داخل مراكز التجمعات السكنية.

وذلك قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية المتضمنة احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع، التي دمرت إسرائيل أجزاء واسعة منها.

ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87 في المئة من مساحة القطاع باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له "تداعيات كارثية".

الرئيس التركي أشاد كذلك بإعلان فرنسا وبريطانيا وكندا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، لافتا إلى ازدياد حدة الانتقادات الموجهة لإسرائيل في الغرب.

وشدد على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب فلسطين والعمل على تأسيس السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وضمن حراك متصاعد للاعتراف بدولة فلسطين، أعلنت فرنسا وبريطانيا وكندا مؤخرا اعتزامها بالاعتراف بدولة فلسطين.