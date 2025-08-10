سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تراجع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 13.1% خلال شهر يوليو 2025، مقابل 14.4% خلال شهر يونيو 2025، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى أشارت إلى تراجع التضخم الشهري أيضا 0.6% عن شهر يونيو 2025.

وبحسب الإحصاء، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 256.5 نقطة لشهر يوليو 2025.

وأرجع الإحصاء، أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.9%، والفاكهة بنسبة 11%، والخضروات بنسبة 7%، والأمتعة الشخصية بنسبة 0.5%.

ويأتى ذلك بالرغم من ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.4%، والأسماك والمأكولات البحرية 0.2%، والألبان والجبن والبيض 0.2%، والزيوت والدهون 0.1%، والسكر والأغذية السكرية 0.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 0.8%، والمشروبات الكحولية بنسبة 5.3%، والدخان بنسبة 7.8%، والأقمشة بنسبة 0.4%، والملابس الجاهزة بنسبة 0.3%، والأحذية بنسبة 0.2%، والإيجار الفعلي للمسكن 0.8%، وصيانة وإصلاح المسكن بنسبة 1.7%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 0.1%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 0.1%، والمفروشات المنزلية بنسبة 2.6%، والأجهزة المنزلية بنسبة 0.6%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية 1.2%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة 1.2%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.6%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية 0.8%، وخدمات المستشفيات بنسبة 1.1%، وشراء المركبات 0.2%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 0.3%، ومعدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 0.5%، ومعدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات 0.6%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.1%، والصحف والكتب والأدوات الكتابية 0.1%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.5%، والوجبات الجاهزة بنسبة 0.6%، وخدمات الفنادق 1.5%، والعناية الشخصية بنسبة 1.2%.

- أولاً: التغير الشهرى (شهر يوليو 2025 مقارنة بشهر يونيو 2025)

تراجع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3.1% وذلك نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.9%، والفاكهة بنسبة 11%، والخضروات بنسبة 7%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 0.4%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.2%، والزيوت والدهون بنسبة 0.1%، والسكر والأغذية السكرية 0.2%، والبن والشاي والكاكاو 0.2%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 0.8%، والألبان والجبن والبيض 0.2%.

فيما سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً بنسبة 7.8%، بسبب ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 5.3%، وأسعار الدخان بنسبة 7.8%.

وزاد قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.3%، بسبب ارتفاع أسعار الأقمشة بنسبة 0.4%، والملابس الجاهزة بنسبة 0.3%، والملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 0.3%، والتنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 0.7%، والاحذية بنسبة 0.2%، وإصلاح الأحذية بنسبة 0.2%.

وارتفع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.7%، بسبب ارتفاع أسعار الإيجار الفعلي للمسكن 0.8%، والإيجار المحتسب للمسكن 1.1%، وصيانة وإصلاح المسكن 1.7%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن 0.1%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 0.1%.

وزاد قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 0.7%، بسبب ارتفاع الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى 0.6%، والمفروشات المنزلية بنسبة 2.6%، والأجهزة المنزلية 0.6%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 1.2%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق 1.2%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل 0.6%.

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره 0.3%، بسبب ارتفاع أسعار خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.8%، وخدمات المستشفيات بنسبة 1.1%.

وزاد قسم النقل والمواصلات بنسبة 0.1%، بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 0.2%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 0.3%.

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 0.3%، بسبب ارتفاع أسعار معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات 0.6%، والأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة 0.6%، والخدمات الثقافية والترفيهية 0.1%، والصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 0.1%، والرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.5%.

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 0.6%، بسبب ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 0.6%، وخدمات الفنادق بنسبة 1.5%.

وزاد قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبه 0.7%، بسبب ارتفاع أسعار العناية الشخصية بنسبة 1.2%، وخدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة 0.2%، هذا بالرغم من انخفاض أسعار أمتعة شخصية بنسبة 0.5% .

ثانياً: التغير السنوي (شهر يوليو 2025 مقارنة بشهر يوليو 2024)



زاد قسم الطعام والمشروبات بنسبة 3%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 4.3%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 11.3%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 4.6%، والزيوت والدهون بنسبة 4%، والفاكهة بنسبة 44.8%، والسكر والأغذية السكرية 3.3%، والبن والشاي والكاكاو 6.3%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 17.5%، هذا بالرغم من انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.3%، والخضروات بنسبة 15.4% .

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره 23.3%، بسبب ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية بنسبة 23.9%، والدخان بنسبة 23.3%.

وارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة 14.6%، بسبب ارتفاع الاقمشة بنسبة 12.2%، والملابس الجاهزة بنسبة 15.2%، والتنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 17.5%، والأحذية بنسبة 11.6%، وإصلاح الأحذية بنسبة 22.1%.

وزاد قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 20.4%، بسبب ارتفاع أسعار الإيجار الفعلي للمسكن 12.9%، وصيانة وإصلاح المسكن 14.2%، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن 3.4%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى 43.6%.

وارتفع قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 11.1%، بسبب ارتفاع أسعار المفروشات المنزلية بنسبة 16.6%، والأجهزة المنزلية 11.2%، والأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية 12.7%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق 15.4%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل 10.4%.

وصعد قسم الرعاية الصحية بنسبة 37.7%، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 52.4%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 14.8%، وخدمات المستشفيات بنسبة 21.1%.

وقفز قسم النقل والمواصلات بنسبة 34.8%، بسبب ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 12%، والمنفق على النقل الخاص بنسبة 36.2%، وخدمات النقل بنسبة 39.1%.

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره 11.2%، بسبب ارتفاع أسعار خدمات البريد 42%، معدات خدمات الهاتف والفاكس 12.7%، وخدمات الهاتف والفاكس بنسبة 11%.

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره 20.3%، بسبب ارتفاع أسعار معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات 7%، والأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها 10.8%، والخدمات الثقافية والترفيهية 38.5%، والصحف والكتب والأدوات الكتابية 15.1%، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 29.7%.

سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره 10%، بسبب ارتفاع أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي 12.5%، والتعليم الثانوي العام والفني 4.3%، والتعليم بعد الثانوي والفني 4.3%، التعليم العالي بنسبة 12.2%.

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 15.1%، بسبب ارتفاع أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 15%، وخدمات الفنادق بنسبة 23.2%.

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 13.5%، بسبب ارتفاع أسعار العناية الشخصية بنسبة 15%، وامتعة شخصية بنسبة 27.7%.