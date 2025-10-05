وفاة سمير محمد علي حارس مرمى الزمالك السابق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توفي اليوم الأحد سمير محمد علي، أحد أبرز حراس مرمى نادي الزمالك في تاريخه، عن عمر يناهز 74 عامًا.

ونعى نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك الراحل ببالغ الحزن والأسى، حيث جاء في البيان:

"ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب، الكابتن سمير محمد علي، نجم القلعة البيضاء السابق، الذي وافته المنية اليوم الأحد."

كما قدّم مجلس إدارة النادي وجميع الفرق الرياضية والأجهزة الفنية أصدق التعازي لأسرة الفقيد، سائلين الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.