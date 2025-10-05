فرّط ناد كويتي في فرصة ثمينة للتعاقد مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قبل بداية مسيرته الأسطورية في الملاعب الأوروبية، مع بازل السويسري.

وأوضح فهد مجبل، وكيل اللاعبين السابق، أنه عمل على نقل محمد صلاح إلى الدوري الكويتي في موسمه الأخير مع المقاولون العرب قبل احترافه مع بازل السويسري، بداية مسيرته الاحترافية في الدوريات الأوروبية.

وقال فهد مجبل في فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع الإعلامي مبارك الدوسري: "محمد صلاح خلال لعبه مع المقاولون العرب وفي آخر موسم حدثني أحد الوكلاء وقال لي هل تريدون لاعبين؟".

وأضاف: "هذا الشخص عرض علي محمد صلاح وكنت أعرفه بالتأكيد وكان صغيرًا في السن، ولم يطرق باب الاحتراف بعد، وتواصلت مع مسؤولي نادي كاظمة وعرضته عليهم وكان يلعب في المنتخب الأولمبي المصري وهو لاعب جيد".

وأتم فهد مجبل تصريحاته قائلًا: "لكن لم يحدث اتفاق بين اللاعب ونادي كاظمة، وفي العام نفسه انتقل لبازل السويسري، وهذا نصيب بالطبع ويمكن لو جاء للدوري الكويتي لم يكن سيوفق مثلما يحدث معه حاليًا".

وكان محمد صلاح قد بدأ مسيرته الاحترافية في أوروبا، بالانتقال إلى صفوف بازل السويسري في 2012، قبل أن ينتقل بعد موسمين إلى تشيلسي، ومنه إلى فيورنتينا الإيطالي، ثم روما، وبعده ليفربول.