مكتب تنسيق الجامعات يوضح قواعد تقليل الاغتراب ومصير طلاب الدور الثاني والشهادات الفنية

أعلن الدكتور جودة غانم، المشرف على مكتب تنسيق الجامعات بوزارة التعليم العالي، عن فتح باب «تقليل الاغتراب» بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق.

وأضاف خلال تصريحات لـ «Extra News» أن «تقليل الاغتراب» يتيح للطالب الذي تم ترشيحه لكلية خارج نطاقه الجغرافي، أن يتقدم بطلب للتحويل إلى كلية مناظرة بالجامعة التي تقع في نطاق محافظته.

وأشار إلى أن قبول التحويل يُحدد بقاعدة «نسبة الـ 10%»، والتي تعني أن الكلية المحوّل إليها لا يمكنها قبول أكثر من 10% من إجمالي طاقتها الاستيعابية عبر طلبات تقليل الاغتراب.

ولفت إلى وجود مراحل تنسيق خاصة سيتم الإعلان عن مواعيدها عبر البيانات الصحفية للوزارة، وتشمل طلاب الشهادات المعادلة «العربية والأجنبية»، وطلاب الدبلومة الأمريكية، والطلاب المتفوقين.

وأضاف أن المرحلة الثالثة ستضم شريحتين من الطلاب، الأولى هي الطلاب المتبقين من الدور الأول الذين لم يلتحقوا بكليات في المرحلتين الأولى والثانية، والثانية هي الطلاب الناجحون في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 16 أغسطس، ومن المتوقع ظهور نتيجتها في حدود 24 أغسطس؛ ليتم بعدها مباشرة فتح باب التسجيل لهم.

وأوضح أن المرحلة الأخيرة من التنسيق ستكون مخصصة لطلاب الشهادات الفنية «صناعي، تجاري، تمريض» بنظامي الثلاث والخمس سنوات، بالإضافة إلى خريجي المعاهد الفنية فوق المتوسطة «سنتان بعد الثانوية»؛ من أجل إتاحة الالتحاق بتنسيق الكليات والمعاهد.

وشدد أنه يشترط على طالب الدبلوم الفني نظام 3 سنوات الحصول على 70% على الأقل، بينما يشترط على طالب نظام الـ 5 سنوات الحصول على 75% كحد أدنى للتمكن من تسجيل رغباته.