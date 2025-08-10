 نتنياهو: ليس هناك جدول زمني محدد لإنهاء الحرب في قطاع غزة - بوابة الشروق
الأحد 10 أغسطس 2025 6:30 م القاهرة
نتنياهو: ليس هناك جدول زمني محدد لإنهاء الحرب في قطاع غزة

آية صلاح
نشر في: الأحد 10 أغسطس 2025 - 5:26 م | آخر تحديث: الأحد 10 أغسطس 2025 - 5:26 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه ليس هناك جدول زمني محدد لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وأن عملية السيطرة على مدينة غزة ستكون سريعة.

وزعم نتنياهو خلال مؤتمر صحفي متلفز، أن خطط الهجوم الجديدة على غزة تهدف إلى التعامل مع معقلين متبقيين لحماس.

وقال "في ظل رفض حماس إلقاء سلاحها، لم يعد أمام إسرائيل أي خيار سوى إكمال المهمة وهزيمتها".

وأضاف "أمرنا الجيش بإدخال عدد أكبر من الصحفيين الأجانب في غزة"، زاعما أن هناك حملة أكاذيب عالمية بشأن ما يجري في قطاع غزة.

وعرض نتنياهو ما أسماه خطة لليوم التالي مكونة من خمسة مبادئ على حد زعمه لإنهاء الحرب وهي كالتالي، نزع سلاح حماس، إطلاق سراح جميع الرهائن، تفكيك حماس تماما، إسرائيل ستنشئ محيطا أمنيا بالقطاع، ونظام جديد غير إسرائيلي بالقطاع.

