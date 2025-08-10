نتنياهو يعلق على تصريحات ترامب بشأن المجاعة في غزة

زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إصدار أوامر للجيش قبل يومين، من أجل السماح للصحفيين الأجانب بالدخول إلى غزة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن دخول الصحفيين سيكون إلى ما وصفه بـ«المناطق الآمنة»، التي يحددها الجيش، لضمان سلامتهم.

وأضاف: «تم إصدار الأمر منذ يومين ولم يتم تنفيذه بعد، لكننا حريصون على تنفيذه، رغم جهودنا لإدخال المساعدات إلى غزة»، وفقًا لمزاعمه.

وادعى أن التدمير في غزة لا يرجع إلى تدمير إسرائيل للبنية التحتية في القطاع، وإنما بسبب سيطرة حماس على المباني المدنية وعدم السماح للمواطنين بالعودة.

وأعرب عن تقديره لدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طوال الحرب، مؤكدًا أن التعاون وثيق لوقف التهديد الوجودي الذي تتعرض له بلاده.

وذكر أن ترامب دعا إلى إطلاق سراح الرهائن وإبعاد حماس عن حكم غزة، زاعمًا أن «الرئيس الأمريكي يدرك أن تجويع غزة بسبب حماس وليس بسبب إسرائيل».