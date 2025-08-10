نتنياهو يكشف تفاصيل خطة احتلال غزة: هدفنا تحرير القطاع من حماس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحدث رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن تفاصيل الخطة التي أقرها «الكابينيت» الخميس الماضي، لاحتلال غزة.

وزعم خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن «الهدف من الخطة ليس احتلال غزة بل تحريرها من حماس»، مُدعيًا أن «العمل في غزة سينتهي فور إفراج حماس عن الرهائن وإلقاء السلاح».

وأضاف: «هدفنا نزع سلاح حماس وإنشاء إدارة مدنية غير إسرائيلية؛ لا تقودها حماس أو السلطة الفلسطينية في غزة»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن أفضل طريقة لإنهاء الحرب هي السيطرة الكاملة على القطاع، قائلًا إن الجيش يسيطر بالفعل على 75% من مساحة غزة.

وادعى أن الخطة تشمل إجلاء المدنيين من غزة ونقلهم إلى مناطق آمنة، بها المزيد من المساعدات الإنسانية والدواء.

وذكر أن «الخطة تشمل العمل على إقامة منطقة عازلة في قطاع غزة، وإنشاء نقاط جديدة لتوزيع المساعدات».

ووفقًا لمزاعمه، فإن «حماس تتعمد خلق الأزمة في غزة، وترفض توزيع آلاف المساعدات الإنسانية التي تسمح بلاده بدخولها إلى القطاع».