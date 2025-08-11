لجان سودانية: 40 قتيلا في هجوم للدعم السريع على مخيم نازحين بالفاشر

أعلنت لجان شعبية سودانية، مساء الاثنين، عن مقتل 40 شخصا وإصابة 19 آخرين في هجوم لقوات الدعم السريع على مخيم للنازحين بالفاشر غربي البلاد.

وأفادت "غرفة طوارئ مخيم أبوشوك"، و"لجان مقاومة الفاشر" (لجنتان شعبيتان) في بيانين منفصلين، عن تعرض مخيم أبوشوك لهجمات من قوات الدعم السريع.

وقالت "غرفة طوارئ مخيم أبوشوك" إن قوات الدعم السريع توغلت داخل أجزاء بمخيم أبوشوك بالناحية الشمالية من الفاشر وهاجمت المخيم.

وأضافت: "فقدنا أكثر من 40 شهيدا جراء التصفية المباشرة للمواطنين داخل منازلهم والشوارع أو عبر الرصاص الطائش، إضافة إلى إصابة أكثر من 19 مواطن آخرين".

من جانبها، قالت "لجان مقاومة الفاشر" إن "مخيم أبوشوك للنازحين تعرض لهجوم همجي شنته الدعم السريع بعد التوغل داخل المخيم، أسفر عن سقوط أكثر من 40 شهيدًا و19 جريحاً، بينهم من تمت تصفيته بشكل مباشر".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن حاكم إقليم دارفور غربي السودان مني أركو مناوي، عن تصدي الجيش والقوات المشتركة للحركات المسلحة لهجوم كبير من "الدعم السريع" على مدينة الفاشر.

و منذ 10 مايو 2024، تحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ويخوض الجيش و"قوات الدعم السريع" منذ أبريل 2023 حربا دموية ومدمرة، لم تتمكن وساطات إقليمية ودولية حتى الآن من إنهائها، أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بحوالي 130 ألفا

وفي الآونة الأخيرة بدأت تتناقص مساحات سيطرة "الدعم السريع" في ولايات السودان لصالح الجيش، الذي استعاد السيطرة على ولايتي الخرطوم ولاية النيل الأبيض.

وفي الولايات الـ16 الأخرى، لم تعد "الدعم السريع" تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 من ولايات إقليم دارفور الخمس.