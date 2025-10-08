أكد نادر السيد، حارس مرمى منتخب مصر السابق، أن تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026 يعد أمرًا طبيعيًا بالنظر إلى تاريخ مصر الكروي وإمكانيات لاعبيها، مشيرًا إلى أن الهدف الحالي يجب أن يكون تحقيق إنجاز غير مسبوق في المونديال.

وقال نادر السيد خلال مداخلة في برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام "ميدو" على قناة النهار: "تأهل منتخب مصر لكأس العالم ليس الإنجاز في حد ذاته، من المفترض أن يكون ده الطبيعي، وهدفنا حاليًا إننا نوصل لأبعد مرحلة ممكنة في البطولة."

وأشاد نادر السيد بالمدير الفني للمنتخب حسام حسن، مؤكدًا أنه يتمتع بشخصية قوية ومقنعة للاعبين بحكم كونه أحد أساطير الكرة المصرية.

وأضاف: "قد تختلف مع بعض قرارات حسام حسن الفنية، لكن بلا شك هو مدير فني مميز، وكان لاعبًا قدم الكثير لمصر، والآن يقود المنتخب لتحقيق حلم التأهل لكأس العالم."