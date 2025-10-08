هاني رمزي: أمم إفريقيا فرصة ذهبية للاستعداد لكأس العالم

أعرب هاني رمزي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سعادته بتأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن بطولة أمم إفريقيا المقبلة يجب أن تكون محطة مهمة في طريق الإعداد للمونديال.

وقال رمزي في تصريحات لبرنامج «أوضة اللبس» على قناة «النهار»:" المباراة كانت سهلة نسبيًا، لكن الأهم أننا بدأناها بشكل قوي وسجلنا هدفين في الدقائق الأولى، ما منح اللاعبين ثقة كبيرة حتى النهاية".

وأضاف: "التبديلات كانت منطقية في ظل النتيجة المريحة، والجهاز الفني بقيادة حسام حسن قدّم عملًا مميزًا مع المنتخب. الجميع شعر بالسعادة، وتأهلنا إلى كأس العالم جاء بشكل طبيعي ومستحق".

واختتم رمزي تصريحاته قائلاً:" المرحلة المقبلة تحتاج إلى تخطيط جيد، وبالأخص بطولة أمم إفريقيا، التي يجب ألا نشارك فيها لمجرد الوجود، بل نستغلها كتحضير قوي لكأس العالم، حتى نستعيد هيبة منتخب مصر الذي كانت تخشاه كل المنتخبات الإفريقية. علينا أن نبتعد عن فكرة أن التصفيات كانت سهلة، وأن نستمر في العمل الجاد من أجل الظهور القوي عالميًا".