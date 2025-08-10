مدرب مودرن سبورت يكشف كواليس أزمة حسام حسن وجماهير الأهلي

كشف محمد ثابت صاروخ، المدرب العام لنادي مودرن سبورت، كواليس أزمة حسام حسن، مهاجم الفريق، مع جماهير النادي الأهلي خلال مباراة الفريقين في الدوري.

الأهلي تعادل مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز.

وقال محمد ثابت صاروخ في تصريحات إذاعية: «حسام حسن لم يقصد الإساءة لجماهير الأهلي عقب إحرازه هدفًا في مباراة الأمس.. ما حدث كان رد فعل على تجاوز تعرض له اللاعب، وهو ما تسبب في غضبه».

وسجل حسام حسن الهدف الأول لفريق مودرن سبورت ثم ذهب للاحتفال أمام جماهير فريقه السابق الأهلي، ثم هتفت الجماهير ضد اللاعب خلال خروجه من الملعب.