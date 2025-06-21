الرئيس الإيراني: لن نوقف أنشطتنا النووية تحت أي ظرف

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، السبت، أن بلاده لن توقف أنشطتها النووية "تحت أي ظرف"، وذلك في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة والحرب المستمرة بين إيران وإسرائيل.

وجاءت تصريحات بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، حيث شدد على أن طهران منفتحة على الحوار والتعاون، لكنها ترفض أي ضغوط تهدف إلى إنهاء برنامجها النووي السلمي.

وقال الرئيس الإيراني:"نحن مستعدون للمناقشة والتعاون من أجل بناء الثقة في مجال الأنشطة النووية السلمية، ومع ذلك، لا نقبل بخفض الأنشطة النووية إلى الصفر تحت أي ظرف".

وتتهم دول غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إيران بالسعي لتطوير قدرات نووية عسكرية، وهو ما تنفيه طهران باستمرار، مؤكدة أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط، وتخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وكانت المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 قد توقفت منذ أشهر، وسط تصاعد التوترات الميدانية والسياسية في المنطقة.