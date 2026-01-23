هدف و26 مشاركة تجدد عقد نجم الزمالك الشاب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حسم نادي الزمالك في وقت سابق اليوم الجمعة تجديد عقد لاعبه محمد السيد، ليظل نجم خط الوسط ضمن القلعة البيضاء فترة أطول.

وجدد اللاعب عقده لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، ليضع حدا للتكهنات حول مستقبله مع النادي.

ومنذ أن تم تصعيده للفريق الأول قبل بداية الموسم الماضي، لعب محمد السيد صاحب الـ 19 عاما، 26 مباراة مع الفريق بكل المسابقات.

وسجل السيد هدفا وحيدا كان على مستوى الدوري، بينما جاءت دقائق مشاركته بواقع 1176 دقيقة لعب.

يذكر أن اللاعب كان قد مثل منتخب مصر تحت 20 عاما، ولعب معه 22 مباراة بمختلف المنافسات.

وكان عقد محمد السيد ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، قبل أن يحسم النادي مستقبل لاعبه الواعد بتوقيع عقد جديد يبدأ من يناير الحاري.