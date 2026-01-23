الأمم المتحدة: مصدومون من استمرار قتل المدنيين في غزة رغم وقف إطلاق النار

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم الجمعة، عن صدمته البالغة إزاء «استمرار قتل المدنيين جرّاء الهجمات الإسرائيلية في غزة».

وأشار المكتب، في بيان صحفي، إلى استشهاد ما لا يقل عن 11 فلسطينيًا في «هجمات وقعت في 21 يناير»، واصفًا ذلك بأنه نمط ممتد من العنف المستمر رغم وقف إطلاق النار، وفي ظل آثار الدمار الممتدة جراء عامين من الهجمات، وفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا».

وأكد المكتب أن على المجتمع الدولي تكثيف الدعم والضغط لوقف إراقة الدماء، ودفع نهج قائم على حقوق الإنسان للتعافي وإعادة الإعمار.

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أجيث سونجاي، إن «الأزمة في غزة لم تقترب حتى من نهايتها»، مشيرًا إلى أن الناس يموتون يوميًا، سواء في الهجمات الإسرائيلية، أو بسبب استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية، خاصة المتعلقة بالإيواء، ما أدى إلى وقوع وفيات نتيجة البرد وانهيار المباني على من فيها.

وأوضح المكتب أن «477 فلسطينيًا استشهدوا في هجمات إسرائيلية في غزة منذ وقف إطلاق النار، معظمهم من المدنيين»، لافتًا إلى أنه «سجل استشهاد ما لا يقل عن 216 فلسطينيًا منذ وقف إطلاق النار وحتى 21 يناير الجاري، بينهم ما لا يقل عن 46 طفلًا و28 امرأة، في هجمات وقعت بعيدًا عما يسمى بـ(الخط الأصفر)، واستهدفت بشكل أساسي مراكز إيواء النازحين ومبانٍ سكنية».

وأضاف أن ذلك شمل «126 هجومًا مُبلّغًا عنه نفذته طائرات إسرائيلية مسيّرة (درون) في أنحاء غزة»، وأسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 87 فلسطينيًا، بينهم 12 طفلًا و7 نساء.

كما أفادت تقارير، خلال الفترة نفسها، باستشهاد ما لا يقل عن 167 فلسطينيًا في محيط «الخط الأصفر»، بينهم 26 طفلًا و17 امرأة، بحسب البيان.