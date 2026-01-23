النمسا تعتزم تكثيف عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان

أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، اليوم الجمعة، أن بلاده تعتزم تكثيف عمليات ترحيل المهاجرين إلى سوريا وأفغانستان.

وفي عام 2025، كانت الدولة الواقعة في منطقة جبال الألب من أوائل دول الاتحاد الأوروبي التي بدأت إعادة طالبي اللجوء إلى البلدين، وذلك في حالة سوريا منذ سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024.

وبشكل عام، جرى ترحيل 40 شخصًا يوميًا من مختلف الفئات خلال العام الماضي، وهو عدد "أكثر من أي وقت مضى"، بحسب كارنر، الذي تعهد باتباع سياسة "عدم التسامح مطلقًا" مع من يسيئون استغلال قوانين الهجرة في البلاد.