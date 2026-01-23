ليفربول يستعد لمخاطبة روما من أجل استعادة تسيميكاس

تتزايد احتمالات عودة الظهير اليوناني كوستاس تسيميكاس إلى صفوف ليفربول، في ظل تأكيد عدة مصادر أن النادي الإنجليزي يستعد للتواصل مع روما من أجل إنهاء فترة إعارة اللاعب وعودته إلى ملعب أنفيلد خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأشارت التقارير إلى أن الدولي اليوناني بات قريبًا من العودة إلى ليفربول هذا الشهر، لا سيما مع اقتراب الظهير الأيسر الأساسي للفريق، الاسكتلندي أندي روبرتسون، من الانتقال إلى توتنهام هوتسبير.

وكانت مصادر إيطالية قد أفادت في وقت سابق من الأسبوع الجاري بأن نادي روما لا يمانع في إعادة تسيميكاس إلى ليفربول، بعد فشل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في تقديم المستوى المنتظر منه خلال فترة إعارته مع الفريق العاصمي في ملعب الأولمبيكو.

ووفقًا لما أورده كل من بن جاكوبس وفابريزيو رومانو، فإن إدارة ليفربول باتت جاهزة لتقديم طلب رسمي من أجل استعادة تسيميكاس، خاصة في ظل اقتراب روبرتسون من الانتقال إلى صفوف توتنهام، ما يفرض على النادي الإنجليزي التحرك سريعًا لتعويض هذا الغياب المحتمل.

وتشير التقارير إلى أن قائد منتخب اسكتلندا أبدى رغبة واضحة في الانتقال إلى شمال لندن، وهو ما يفتح الباب أمام عودة تسيميكاس ليكون بديلًا مباشرًا له في تشكيلة ليفربول خلال المرحلة المقبلة.

كما أفاد بن جاكوبس بأن مصادر مقربة من اللاعب أكدت حماسه للعودة إلى ليفربول، في ظل رغبته في استعادة دوره والمنافسة مجددًا داخل الفريق.

وخلال فترة إعارته مع روما، شارك الظهير اليوناني في 16 مباراة بمختلف المسابقات، خاض خلالها 672 دقيقة لعب فقط، ونجح في تقديم تمريرة حاسمة واحدة، وهي أرقام لم تكن كافية لإقناع الجهاز الفني للنادي الإيطالي بالاستمرار في الإبقاء عليه حتى نهاية الموسم.