محاكمة 8 أشخاص في ألمانيا بتهمة السعي لإقامة دولة نازية

بدأت محاكمة 8 شبان متهمين بالانتماء إلى جماعة ألمانية متطرفة تسعى إلى إقامة دولة مستقلة على أساس الأيديولوجية النازية، وذلك في مدينة دريسدن الواقعة شرقي ألمانيا اليوم الجمعة.

ويعتقد الادعاء أن المتهمين ينتمون إلى جماعة الانفصاليين السكسونيين المسلحة، وهي مجموعة تأسست في عام 2020 ويبلغ عدد أعضائها نحو 20 شخصا، تروج لآراء عنصرية ومعادية للسامية ونظريات نهاية العالم.

وجاء في عريضة الاتهام أن أعضاء الجماعة تولد لديهم قناعة بأن الدولة الألمانية على وشك الانهيار، وهو حدث كانوا يخططون لاستغلاله للسيطرة بالقوة على أجزاء واسعة من منطقة ساكسونيا الواقعة شرقي البلاد لإقامة دولة مستقلة تُحكم وفق أيديولوجية الحزب النازي الذي أسسه أدولف هتلر.

وقال ستيفان ستولزهاوزر، ممثل مكتب المدعي العام، بعد المحاكمة: "اتفق المتهمون على ارتكاب أعمال عنف لتحقيق هذا الهدف. وشمل ذلك خططا لتصفية ممثلي نظام الحكم الحالي وطرد الأقليات التي اعتبروها غير مرغوب فيها من البلاد."

وتم اعتقال المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و26 عاما، خلال مداهمات في ساكسونيا وبولندا في نوفمبر 2024.