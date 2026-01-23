أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب أسماء الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، المقامة حاليًا بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وفازت جائزة مجال النقد الأدبي مناصفة بين كتاب «مفهم الرواية» للدكتور صلاح السروي، وكتاب «بلاغة الكود» لمدحت صفوت. وفي مجال الرواية فازت رواية «وكالة النجوم البيضاء» للكاتب عمرو العادلي الصادرة عن دار الشروق.

وفي مجال القصة القصيرة فازت المجموعة القصصية «ثلاثة نساء في غرفة ضيقة» للكاتبة هناء متولي، الصادرة عن مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية.

وفي شعر الفصحى فاز ديوان «لا أحد هنا سيميل عليك» للشاعر محمد سليمان، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، بينما فاز في شعر العامية ديوان «فريدة.. جدارية أمي اللي باعت عفشها» للشاعر سعيد شحاتة، الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي الكتاب العلمي (الذكاء الاصطناعي) فاز كتاب «دور الذكاء الاصطناعي في دعم ممارسات إدارة الموارد البشرية بقطاع البترول» للدكتور عز السيد صادق.

وفي كتاب الطفل فاز كتاب «دائرة الأمان» للدكتورة رنا هاني، صادر عن دار أرجوحة.

وفي العلوم الإنسانية (التراث والهوية) فاز كتاب «الاغتراب والحداثة في النقد الثقافي العربي» للدكتور حسن محمد الشافعي، الصادر عن المكتبة الأزهرية للتراث.

وفي الرواية للشباب فازت رواية «ترنيمة عصفور أزرق» للكاتبة الشيماء رجب الشرقاوي.

أما جائزة التراث بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، فجاءت مناصفة بين كتاب «العنوان في ضبط مواليد ووفيات أهل الزمان» (تحقيق الدكتور عاطف يمني)، وكتاب «رسالتان في الاجتهاد والتجديد للشيخين حسن العطار ورفاعة الطهطاوي» (تحقيق الدكتور حسام عبد الظاهر)، والصادرين عن دار الكتب والوثائق القومية.

وفي مجال الفنون بالتعاون مع أكاديمية الفنون المصرية، فاز كتاب «رحلة العائلة المقدسة» للمؤلف صلاح أحمد عبد الحليم، الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي جائزة الترجمة بالتعاون مع المركز القومي للترجمة، فاز فرع الكتاب العام بكتاب «التاريخ الإجرامي للجنس البشري» للمترجم الدكتور رفعت السيد علي، الصادر عن المركز القومي للترجمة، بينما فاز فرع كتاب الطفل المترجم بموسوعة «التسلسل الزمني لكل شيء: من الحيوانات المنقرضة إلى الحروب العالمية» للمترجمة زينب عاطف سيد، الصادرة عن دار نهضة مصر.

كما جاءت جائزة أفضل ناشر عربي بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب، مناصفة بين مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية (مصر)، ودار أصالة (لبنان).

وفي جائزة أفضل ناشر مصري بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين، فازت دار «أم الدنيا»، ويمثلها السيدة ولاء أحمد أبو ستيت.

وتم حجب جائزة علوم المستقبل للشباب.

وقال الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن جوائز المعرض تعكس حرص الإدارة على دعم الإبداع الجاد في مختلف الحقول الثقافية، وتشجيع التنوع المعرفي بين الأدب والفكر والعلوم، مشيرًا إلى أن لجان التحكيم ضمت نخبة من المتخصصين، وعملت وفق معايير دقيقة تضمن النزاهة والموضوعية، بما يرسخ مكانة المعرض كأحد أهم المنصات الثقافية في المنطقة العربية.

من جانبه، أكد الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أن الجوائز تمثل أحد أوجه الدور التنويري الذي تضطلع به الهيئة في دعم الكتاب والمبدعين والارتقاء بالصناعة الثقافية المصرية، لافتًا إلى أن حجب جائزة علوم المستقبل هذا العام جاء التزامًا بالمعايير العلمية والفكرية المعتمدة، وحرصًا على قيمة الجائزة ومصداقيتها.