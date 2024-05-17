 وزير خارجية إسبانيا: لن نسمح لسفن تحمل أسلحة لإسرائيل بالرسو في موانئنا.. لن نساهم في الحرب - بوابة الشروق
الجمعة 17 مايو 2024 1:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

وزير خارجية إسبانيا: لن نسمح لسفن تحمل أسلحة لإسرائيل بالرسو في موانئنا.. لن نساهم في الحرب

نسمة يوسف:
نشر في: الجمعة 17 مايو 2024 - 1:37 م | آخر تحديث: الجمعة 17 مايو 2024 - 1:37 م

قال وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده لن تسمح للسفن التي تحمل أسلحة لإسرائيل بالرسو في موانئها، وذلك بعد أن رفضت إسبانيا السماح لسفينة بالرسو في ميناء قرطاجنة بجنوب شرق البلاد.

وأوضح، في تصريحات لقناة "LaHoraTVE"، أن السفينة كانت أول سفينة تُمنع من الرسو في ميناء إسباني، مشيرا إلى أن الرفض يتسق مع قرار الحكومة بعدم منح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر لأن إسبانيا "لا تريد المساهمة في الحرب".

وأشار إلى أن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى المزيد من الأسلحة، بل يحتاج إلى المزيد من السلام.

وتابع أن "هذا ما تعمل الحكومة الإسبانية من أجله: وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية؛ من أجل سلام نهائي من خلال حل الدولتين".

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك