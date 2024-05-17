قال وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، إن بلاده لن تسمح للسفن التي تحمل أسلحة لإسرائيل بالرسو في موانئها، وذلك بعد أن رفضت إسبانيا السماح لسفينة بالرسو في ميناء قرطاجنة بجنوب شرق البلاد.

وأوضح، في تصريحات لقناة "LaHoraTVE"، أن السفينة كانت أول سفينة تُمنع من الرسو في ميناء إسباني، مشيرا إلى أن الرفض يتسق مع قرار الحكومة بعدم منح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ السابع من أكتوبر لأن إسبانيا "لا تريد المساهمة في الحرب".

وأشار إلى أن الشرق الأوسط لا يحتاج إلى المزيد من الأسلحة، بل يحتاج إلى المزيد من السلام.

وتابع أن "هذا ما تعمل الحكومة الإسبانية من أجله: وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية؛ من أجل سلام نهائي من خلال حل الدولتين".