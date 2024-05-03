جامعة الأقصر تشارك بندوة المجلس الثقافي البريطاني حول اختبارات الآيلتس

شارك وفد من جامعة الأقصر، بندوة المجلس الثقافي البريطاني، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، حول اختبارات الآيلتس IELTS، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والسيد مارك هاورد مدير المجلس الثقافي البريطاني.

ومثل جامعة الأقصر كلا من الدكتور محمود سيد قرني، مدير مكتب الوافدين والمبتعثين بالجامعة، ومحمود خليل، مدير إدارة الدراسات العليا المركزية.

وأوضح مدير مكتب الوافدين والمبتعثين بالجامعة، أن الندوة استهدفت التعرف على أحدث الاتجاهات والمستجدات في مجال تقييم اللغة الإنجليزية من قبل فريق المجلس الثقافي البريطاني والاطلاع على أحدث الابتكارات، والخدمات المقدمة من اختبار الأيلتس (IELTS).

وتناولت الندوة كيفية دعم المجلس الثقافي البريطاني للجامعات المصرية من خلال خدمة نتائج اختبارات الآيلتس (IELTS)، وهي منصة آمنة للنتائج والتحقق، مخصصة حصرياً لمؤسسات الاعتراف باختبارات الآيلتس (IELTS).

بالإضافة إلى أهمية وضع معايير اللغة في مؤسسات التعليم العالي وكيف يمكن الاستفادة من اختبارات الآيلتس (IELTS)لقياس هذه المعايير، وإلقاء نظرة عامة على الإجراءات المتخذة لضمان الحماية في الاختبارات ذات الأهمية العالية والتعريف بالخدمة الجديدة المقدمة Retake) Skill One (IELTS وهي خدمة جديدة تتيح للمختبرين فرصة إضافية لتحقيق الدرجة المطلوبة.