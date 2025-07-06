صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، على سفر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأميركية واشنطن، في زيارة من المقرر أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، بحسب ما أوردته صحيفة يسرائيل هيوم.

وخلال فترة غيابه، قررت الحكومة الإسرائيلية تكليف عدد من الوزراء بتولي مهام نتنياهو مؤقتًا، حيث أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن وزير العدل ياريف ليفين سيتولى مهام رئيس الوزراء، في حين ذكرت يسرائيل هيوم أن وزير الجيش يسرائيل كاتس تم تكليفه برئاسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، بحسب شبكة "القدس" الاخبارية.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلي "كان" بأن الوفد الإسرائيلي المفاوض غادر قبل قليل متوجهًا إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك لاستئناف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد أسابيع من الجمود.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ قرابة عامين وسط جهود متجددة تقودها كل من الولايات المتحدة وقطر ومصر.