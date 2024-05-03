طرح القطاع السادس والأخير من المشروع العملاق ازدواج طريق مرسى مطروح سيوة الخرساني الجديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الدكتور آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى بمطروح، إنه تقرر طرح القطاع السادس والأخير،

من المشروع العملاق ازدواج طريق مرسى مطروح سيوة الخرسانى الجديد، فى جلسة 12 مايو الجارى.

وأوضح رئيس جهاز تعمير وتنمية الساحل الشمالي الغربي بمطروح، أن المسافة التى سيتم رصفها فى القطاع السادس بطريق الخرسانى تبدأ من علامة الكيلو 250 إلى علامة الكيلو 290 تجاه مرسى مطروح.

وأكد أنه تقرر طرح القطاع السادس للتنفيذ على قسمين لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات للعمل، حيث طبقة الأساس بالقسم الأول، وأعمال الرصف الخرسانى بالقسم الثانى.