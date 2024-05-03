الرواية تتناول مرارة الاحتلال الإسرائيلي

إذا كان هناك لشىء قدرة فى هذا الكون على التحليق فى سمائه والوصول إلى أبعد حدوده عدا الطيور، فهو الأدب، هى الكلمات التى تستطيع أن تحمل الرسالة الإنسانية وتبلغها ولا يمكن لأحد أن يمنعها مهما بلغت قوته من أداء هذا الدور الخالد. وقد تجلى هذا الدور الإنسانى الفريد حين تم الإعلان منذ أيام عن فوز رواية قناع بلون السماء للكاتب الفلسطينى باسم خندقجى بجائزة البوكر العربية فى دورتها السابعة عشر لهذا العام 2024.

ولا يكمن الاحتفاء بفوز رواية فلسطينية فى هذا التوقيت الصعب الذى يعيشه الشعب الفلسطينى منذ أكثر من 200 يوم من الحرب والتهجير والتنكيل بهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى فقط، لكن هناك بعدا آخر فصاحب الرواية أسير فى سجون الاحتلال منذ عام 2004 على خلفية تفجير سوق الكرمل.

سجن باسم وهو يبلغ من العمر 15 عاما، أكمل دراسته واكتسب خبراته الحياتية بين غياهب السجن ومرارة الأسر الذى قرر الاحتلال أن يكون مدى الحياة، حكم أخرج من صدر باسم الكلمات كالطيور الجارحة التى تعرف كيف تتحايل على شباك الصياد وتهرب لتحلق بعيدا عنه، فكانت العديد من الأعمال الأدبية التى كتبها وهربها من السجن لتكون ملاذا للهرب من واقع الأسر وتذكرة للأحرار بالقضية الفلسطينية التى أصبحت اختبارا يوميا لضمير العالم.

ومنذ أن تم الإعلان عن ترشحه للقائمة القصيرة اتخذ الاحتلال ضده العديد من الإجراءات التعسفية بمنعه من الكتابة، والكثيرون يخشون عليه الآن أكثر بعد التتويج، فلا حدود لإجرام هذا الكيان الصهيونى، فعن ماذا يكتب باسم ليثير كل هذا الذعر فى قلوب قوة عسكرية غاشمة تملك من الوحشية والقوة العسكرية الكثير؟!

لا يكتب باسم فى هذه الرواية كما توقع البعض عن الأسر وعذابات السجون، وهذا التصور قطعا وليد ارتباط سيرته الشخصية كأسير بسيرته كروائى، فق وصل الحد بالبعض من الأصدقاء التخوف من قراءة الرواية تجنبا لمرارة الحكايات فيكفيهم ما نشاهده يوميا ونقرأ عنه، لكن باسم كان على العكس تماما من ذلك وهنا تكمن الخطورة فقد تحدى عذابات السجن ومرارة الأسر بالكتابة عما هو أهم، عن تاريخ القضية الفلسطينية منطلقا من العصر الحالى، عن تاريخ المدن والقرى التى حاول الاحتلال لسنوات إخفاء معالمها والتعتيم على جرائمه فى حق أهلها، فإذا بها تعود للحياة من جديد تخرج حرة وتقفز على الخارطة الإنسانية لتأخذ مكانها مرة أخرى وكأن شيئا لم يكن من تاريخ الاحتلال.

يكتب باسم عن الواقع والتاريخ ويطرح المزيد من الإشكاليات فإذا بالرواية تمثل خطورة حقيقية من خلال أحداثها الحية، حكايتها التى تعيشها كل أسرة فلسطينية، يكتب عن حياة المخيم، عن المقاومة بين الماضى والحاضر، من خلال الصديقين نور ومراد.

اعتاد نور ومراد التجول يوميا فى شوارع مدينتهم بين المخيمات التى تشهد على مأساة أجيال كاملة من الفلسطينيين أصبحوا يتوارثون الحياة فيها وكأنها خلقت لهم ومعهم وهذا جزء من الحقيقة، فقد كانت مدينتهم فيما سبق لا تعرف مأساة المخيم ولا اللجوء والحصار داخله.

حول الاحتلال طرق مدينة رام الله يوما بعد يوم إلى سجن كبير يظنون أنهم يضعون الفلسطينيين داخله والحقيقة على العكس من ذلك فنحن من يسجنهم داخل مدينتنا ويحاصرهم فى كل مكان يضعوننا فيه، فهذا الحصار المشدد لهذا الشعب وتتبعه ووضعه فى السجون لا يعنى سوى الخوف من وجودهم الذى لا ينتهى ولا يستطيعون القضاء عليه بالرغم من قوتهم العسكرية العاتية وأكاذيبهم التاريخية التى لا يملون من تكرارها.

وإن لم تكن هذه حقيقة لا شك فيها، فبما نفسر إذا حملات الاعتقال العشوائية اليومية التى تحدث فى شوارع المدن الفلسطينية والتى كان ضحيتها مراد الذى تم اختطافه من صديقه نور فى واحدة من جولاتهم اليومية دون أن يعرف أى منهم سبب لذلك، وتلك الحادثة نموذج لما يحدث يوميا فكل أسرة فلسطينية لها ابن أسير فى سجون الاحتلال شهدنا عملية تبادلهم وإطلاق سراح البعض منهم خلال الفترة الماضية.

يوضع مراد فى أحد السجون ليحرم من جولاته ومدينته وصديقه الوحيد، ومن تبادل الأحلام التى حملها نور على عاتقه، يفتح السجن لمراد آفاق بعيدة بالمزيد من البحث والقراءة فى الكتب التى يمررها نور له فى كل زيارة ويمرر مراد من خلالها رسائل مكتوبة لصديقه يستأنف بها الحديث عن الأحلام والخلافات أيضا فيما بينهم.

أحد هذه الخلافات هى حلم نور الأبدى بكتابة رواية عن مريم المجدلية وحكايتها مع المسيح وتلامذته ما بين الحقيقة والأسطورة، وما تحمل من أوجه، وما لها من أهمية وبعد تاريخى من تاريخ القدس ومدنها العريقة، وطالما كان الخلاف بين الصديقين فى حث مراد لصديقه نور أن يترك الماضى جانبا ويركز جهده على الحاضر لعلنا نجد الحلول للخلاص من قبضة هذا الاحتلال الغاشم.

فى هذا الجزء يطرح الكاتب أول موضوعات الرواية وهى الخلافات حول تناول القضية من زاوية التاريخ أم الواقع، والإجابة التى تكمن بين صفحات الرواية أن الحاضر والماضى وجهان لعملة واحدة، فكيف تضحض ادعاءات الاحتلال دون المزيد من البحث التاريخى، وكيف يمكن أن تحارب ما تواجهه القضية يوميا دون إدراك إشكاليات هذا التاريخ ما بين الادعاءات الدينية وحقيقة هوية المحتل ورغباته السياسية؟!

وكيف يمكن لنور أن يتجاهل التاريخ وهو دارس له ومولع بالآثار كما أن التاريخ القريب منه على الأقل هو ما شكل شخصيته وفيه تتبلور معاناته الشخصية بجانب نكبته التاريخية، وهنا يذهب بنا الكاتب إلى معاناة أخرى تتلخص فى شخصية مهدى والد نور أحد قادة ومناضلى الانتفاضة عام 1988 التى دفع ثمنها بسنوات من الأسر ليخرج فى أعقاب اتفاقية أوسلو التى تم توقيعها بين قوات الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية 1993، يصطدم بواقع يفقده الثقة فى كل شىء فإذا بزوجته قد فارقت الحياة، وأمه وابنه اليتيم على قارعة الطريق يعانون الفقر والعوز.

يرفض مهدى أن يتلقى أية معونات خاصة بعد أن شاهد رفاقه يتمتعون بمزايا تاريخهم النضالى على حساب معاناة شعبهم، فيلقى بذلك الكاتب الضوء على وجه آخر من أوجه تخبط المقاومة.

انعكست هذه المرارة التى تلخصت فى صمت مهدى وقسوته على نور فاضطر الأخير للعمل منذ نعومة أظافره فى بيوت ومدن الكيان الصهيونى حتى استأنف دراسته كاملة وصولا إلى المرحلة الجامعية وقد ساعده على ذلك ملامحه التى تبدو للبعض وكأنه يهودى اشكنازى، تلك الملامح التى تفتح بابا آخر من أبواب الرواية على أحد أهم موضوعاتها ومنها قدرته على الهرب من ملاحقات الأمن اليومية للعمالة الفلسطينية!.

تخرج نور ولم يجد فرصة سوى العمل كمرشد سياحى فى إحدى الشركات التى تستقبل الوفود من كل أنحاء العالم للتجول فى الأراضى الفلسطينية يستمعون للرواية والأكذوبة الإسرائيلية حول المدن والقرى التى قاموا بتطهيرها عرقيا وزراعة الأشجار فيها، فمكان كل شجرة يوجد أثر لشهيد!.

كانت واحدة من هذه الجولات فى قرية صرعة التى هجر أهلها فى يوليو عام 1948 وأقيم على أطلال منازلها مستعمرة ترعا، يدعى الاحتلال أن هذه القرية قرية شمشون بطل أساطيرهم، يرفض نور أن يكرر الأكذوبة على مسامع الأفواج السياحية وإذا به يحدثهم عن تاريخ القرية ما قبل النكبة، مشيرا إلى منزل المختار الذى ما زالت بقاياه شاهدة على ما حدث ومقام الشيخ سامت الذى كان يتبارك به أهل القرية وما زال فى مكانه لم يبرحه حتى الآن.

تنتهى الجولة بنور هارب ومطارد من قبل قوات الاحتلال ليتحول إلى أسير هو الآخر لا يفارق المنزل، ويتحرك خلسة بين شوارع المخيم حتى تأتى الصدفة التى تعطيه حرية مطلقة، حين يعثر على بطاقة هوية تحوله إلى أور الشاب الإسرائيلى سليل العائلة الارستقراطية.

هذه الهوية تفتح الأبواب أمام نور للالتحاق بصفوف العمل لدى معهد ألبرايت للأبحاث الأثرية بالتعاون مع سلطة الآثار الإسرائيلية فى موسم من مواسم التنقيب ضمن مشروع وادى يزراعيل الإقليمى جنوب تل مجدو.

فى البداية كانت الالتحاق بهذا العمل فرصة لـ«نور» لمزيد من البحث فى تاريخ مريم المجدلية وتحصيل معلومات تاريخية تفيده فى كتابة الرواية من الناحية الجغرافية والتاريخية، فإذا بنا أمام تاريخ قرية أخرى من القرى التى نكبت وهجر أهلها، ففى الـ 30 من مايو عام 1948 احتلت قرية اللجون الفلسطينية وتم تهجير أهلها بالكامل وبناء مستوطنة بالقرب منها بالإضافة إلى سجن شهير عرف باسم سجن مجدو شيد على أطراف القرية وكأنه يحاصرها ليطرح الكاتب مرة أخرى سؤاله، من منا يحاصر الآخر؟! فأهل القرية ممن قتلوا ما زالت أجسادهم تحت ترابها والأحياء يصرخون بالكلمات من داخل السجن المحيط بها!.