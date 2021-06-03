ترامب يغلق موقعه الإلكتروني بعد شهر من إطلاقه

أوقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موقعه الإلكتروني "منارة الحرية" الذي أطلقه قبل أقل من شهر، محدثا ضجة إعلامية كبرى بعد أن وصفه بأنه "منصة للتحدث بحرية وأمان"، حسب ما جاء في تصريحات لكبير مساعدي الرئيس السابق جيسون ميلر.

وحدث الإغلاق بشكل فجائي وغامض بعد أن كتب ترامب منشورا عن التحقيق في نتائج ولاية أريزونا الانتخابية، إذ أنه يزعم بأن فوز الرئيس الحالي جو بايدن "غير شرعي"، على الرغم من فشل العشرات من الدعاوى القضائية التي تحدت نتيجة الانتخابات، بحسب قناة "الحرة" الإخبارية.

ولم يقدم ميلر أي تفسير للإغلاق كما لم يتضح إذا ما كان الإغلاق طوعيا أم أنه فرض على ترامب من قبل طرف ثالث كما جرى الأمر عند إزالة حساباته في السابق من منصتي "تويتر" و"فيسبوك" بسبب "تحريضه على تمرد الكابيتول في 6 يناير".

يذكر أن تويتر قام بتعليق حساب الرئيس السابق الذي كان يضم 90 مليون متابع، بشكل دائم، كما قضت اللجنة المسؤولة في فيسبوك الشهر الماضي بإبقاء الحظر على حساب ترامب، وسيتم إصدار قرار نهائي في غضون 6 أشهر.