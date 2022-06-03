الولايات المتحدة ومقدونيا الشمالية تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره من مقدونيا الشمالية بوجار عثماني، في واشنطن، تعزيز العلاقات الثنائية في مواجهة الصراع الدائر في القارة الأوروبية.

واحتفل الوزيران بمناسبة الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومقدونيا الشمالية، وأشارا إلى تعاونهما القوي في حلف شمال الأطلسي "ناتو" وشراكتهما في الاستعدادات لرئاسة مقدونيا الشمالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 2023- بحسب بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة.

وشكر بلينكين وزير الخارجية عثماني لدعم مقدونيا الشمالية الراسخ لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة ما وصفه بـ"العدوان الروسي".

وجدد بلينكن دعم الولايات المتحدة لانضمام مقدونيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي والتكامل الاقتصادي الإقليمي، وشدد على أهمية القيادة في دفع الإصلاحات السياسية والاقتصادية في غرب البلقان.