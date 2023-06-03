وزير الخارجيّة السوريّ يصل بغداد مساء اليوم

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن وزير الخارجيّة السوريّ فيصل المقداد سيصل إلى بغداد مساء اليوم السبت.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم عن الصحاف قوله إن المقداد سيبدأ برنامج زيارته صباح غد الأحد.

وأضاف أن المقداد سيلتقي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، ثم يلتقي الرئاسات الثلاث ورئيس مجلس القضاء الأعلى".

وذكر أن الزيارة ستركز على العلاقات الثنائية بين بغداد ودمشق وسُبل الدفع بالعلاقات لمديات تنسجم ومصالح البلدين، ودور العراق في إعادة سوريّا لمقعدها في الجامعة العربية.