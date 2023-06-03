أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، عن حزنه بسبب حادث القطار الذي وقع مساء الجمعة، وراح ضحيته حتى الآن ما لايقل عن 120 شخصا.

وقال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :" أنا حزين بسبب حادث القطار في أوديشا. في ساعة الحزن هذه، قلبي مع أسر الضحايا". وأعرب عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل وقال إن عمليات الإنقاذ جارية.

وأعلن مكتب مودي عن صرف تعويض قدره 200 ألف روبية (نحو 2428 دولارا) لأقارب كل قتيل، في حين سيتم صرف مبلغ 50 ألف روبية (نحو 607 دولارات) لكل مصاب.

وقال مسؤولون إن 120 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب المئات وحذر مسؤول في إدارة الإطفاء من أن عدد القتلى قد يرتفع مع استمرار عملية انتشال الجثث في أوديشا بشرقي الهند، حسبما أفادت وكالة الأنباء الهندية (إي إن آي).

وصرح براديب جينا المسؤول المحلي في ولاية أوديشا في تغريدة له على تويتر، بأن أكثر من 850 شخصا أصيبوا في الحادث، وأشار إلى أنه تم إرسال أكثر من 200 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

ووقع الحادث حوالي الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي (1330 بتوقيت جرينتش)، حيث تجري عمليات الإنقاذ في الظلام الدامس.

ونقلت صحيفة " تايمز أوف إنديا " عن مسؤول رفيع المستوى بولاية أوديشا بشرقى الهند إن الحادث شمل قطاري ركاب وقطار بضائع. كما قال مسؤول كبير في منطقة بالاسور لصحيفة "إنديان إكسبريس"، إن هذا حادث كبير، حيث يمكن أن يرتفع عدد القتلى بشكل كبير.

وأضاف:" لم نبدأ بعد في انتشال الجثث لأن أولويتنا في الوقت الحالي هي نقل المصابين إلى المستشفى وتوفير العلاج اللازم لهم".

ولم تتضح على الفور الأسباب التى أدت إلى وقوع الحادث المروع.