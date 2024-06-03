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الحكومة الألمانية تهنئ اليسارية شينباوم الفائزة في الانتخابات الرئاسية المكسيكية

برلين - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 3 يونيو 2024 - 4:01 م | آخر تحديث: الإثنين 3 يونيو 2024 - 4:01 م

هنأت الحكومة الألمانية السياسية اليسارية كلاوديا شينباوم بفوزها في الانتخابات الرئاسية في المكسيك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين اليوم الاثنين: "سنكون أيضًا سعداء للغاية بالتعاون الوثيق جدًا مع الحكومة القادمة وسنسعى أيضًا إلى التواصل القريب معها" مشيرا إلى أن العلاقات مع المكسيك جيدة جدًا ومتينة من الناحية التقليدية.

وأضاف المتحدث: "نتطلع بطبيعة الحال إلى توسيع نطاق العلاقات في جميع المجالات ونتطلع إلى تشكيل ذلك بالتعاون مع الحكومة المكسيكية الجديدة."

يشار إلى أنه وفقا للتوقعات الرسمية، ستكون شينباوم، اعتبارًا من الأول من تشرين الأول/ أكتوبر، أول رئيسة لأكبر دولة ناطقة بالإسبانية من حيث عدد السكان. وكانت شينباوم/61 عاما/ والتي شغلت سابقًا منصب عمدة مكسيكو-سيتي، تعتبر هي المرشحة الأوفر حظا في هذه الانتخابات.

وأفادت هيئة الانتخابات الوطنية اليوم بأن شينباوم حصلت على 9ر57% بعد فرز ثلثي الأصوات. وجاءت منافستها الرئيسية زوتشيتل جالفيز في المرتبة الثانية بنسبة 29% تقريبا، وحل خورخي ألفاريز ماينيز من حركة المواطنين في المرتبة الثالثة بنسبة 6ر10%. ومن المقرر صدور النتائج النهائية بعد غد الأربعاء.

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