شهدت الموانئ البحرية التابعة لهيئة موانئ البحر الأحمر على مدار الـ24 ساعة الماضية تداول 110 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و790 شاحنة و145 سيارة.

وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 7 سفن، وسجلت الموانئ وصول وسفر 3780 راكبًا.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان اليوم الاثنين، أن حركة الواردات تضمنت 4500 طن بضائع، و408 شاحنات و135 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 105 آلاف و500 طن بضائع، و382 شاحنة، و10 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة سينا، ومغادرة السفينة AKSON SERIN وعلى متنها 42 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند، والسفينة NEW SEAS JADE وعلى متنها 48 ألف طن فوسفات تصدير إلى جدة، والعبارة أمل، واستقبل الميناء أمس السفن "أمل، الرياض، الحرية 2"، وشهد مغادرة السفينتين الرياض والحرية 1.

كما شهد ميناء نويبع تداول 4800 طن بضائع عامة ومتنوعة، و395 شاحنة، وذلك من خلال وصول وسفر السفن "آيلة، كوين نفرتيتي، بريدج، اور".

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينةMUSCANG1 على متنها 6000 طن مواد غذائية تصدير إلى السودان.