دعوة للإضراب في مغاسل الملابس الكبيرة في ألمانيا بسبب نزاع الأجور

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تصاعد النزاع حول أجور حوالي 23 ألف موظف في قطاع خدمات النسيج في ألمانيا بعد جولتين فقط من المفاوضات بين أرباب العمل ونقابة "آي جي ميتال" العمالية.

ودعت النقابة، الموظفين في العديد من المغاسل الكبيرة في ولايات سكسونيا السفلى وشمال الراين -ويستفاليا وسكسونيا-، إلى إضرابات تحذيرية اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر دعوة موظفين في شركات أخرى في قطاع خدمات النسيج للإضراب غدا الأربعاء.

وتعمل شركات خدمات النسيج على سبيل المثال في تنظيف ملابس العمل أو أنواع المنسوجات المختلفة في الفنادق والمطاعم والمستشفيات.

وتطالب النقابة، بزيادة في الأجور بنسبة 6% خلال 12 شهرا، بما لا يقل عن 180 يورو شهريا، بالإضافة إلى تحسين نظام التقاعد الجزئي للموظفين المجهدين. وقد عرض أرباب العمل زيادتين في الأجور بنسبة 5. 1% لكل منهما على مدار 28 شهرا، ويريدون إلغاء نظام التقاعد الجزئي.

ووصفت كبيرة المفاوضين في النقابة ميريام بورجر، عرض أرباب العمل بأنه غير جدير بالاحترام.

وقالت: "الشركات لديها سجل طلبات قوي، وتعاني من نقص العمال والمتخصصين.. وبانخفاض الأجور الحقيقية وزيادة أعباء العمل، تُسهم الشركات في الواقع في فرار العمالة منها".

ومن المقرر عقد الجولة التالية من المفاوضات في 16 يونيو الجاري في مدينة ديتسنباخ بولاية هيسن.