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الكاف يختار مدغشقر المنتخب الأفضل في دور المجموعات بالكان   

أحمد عبدالله
نشر فى : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 10:37 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يوليه 2019 - 10:38 م

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اختيار منتخب مدغشقر، كأفضل منتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأعلن الحساب الرسمي لـ "كاف" عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" اختيار مدغشقر أفضل منتخب في الدور الأول بأمم إفريقيا، المقامة حاليًا في مصر والممتدة حتى 19 يوليو المقبل.

وفجر المنتخب الملغاشي مفأجاة، بعدما تصدر المجموعة الثانية، التي ضمت كل من نيجيريا، غينيا وبوروندي.

وخاض منتخب مدغشقر، فعاليات البطولة الإفريقية، للمرة الأولى في تاريخه، ودخل في زمرة المنتخبات الكبيرة بالقارة، حيث تأهل لثمن النهائي بعدما تعادل مع غينيا بنتيجة 2-2، وفاز على كل من بوروندي ونيجيريا، بنتيجة 1-0، 2-0 على التوالي.


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