القضاء البريطاني يرفض وقف حظر جماعة بالستاين أكشن المؤيدة لفلسطين

خسرت جماعة من النشطاء المؤيدين لفلسطين تُدعى "بالستاين أكشن"، اليوم الجمعة، محاولة لوقف قرار الحكومة البريطانية بحظرها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وذلك بعد أن اقتحم ناشطون تابعون لها قاعدة عسكرية الشهر الماضي وألحقوا أضرارا بطائرتين.

وخلال جلسة استماع في المحكمة العليا في لندن، سعت الجماعة إلى وقف مؤقت لما اعتبرته حظرا "استبداديا"، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل.

وبموجب هذا الحظر، ستعد عضوية الجماعة أو تقديم أي دعم لأنشطتها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى 14 عاما.

لكن القاضي مارتن تشامبرلين، الذي أمضى اليوم بأكمله يستمع إلى المحامين عن الجماعة والحكومة، رفض منح الجماعة وقفا مؤقتا لتنفيذ الحظر، الذي كانت قد اقترحته في البداية وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر ووافق عليه النواب في وقت سابق من هذا الأسبوع.