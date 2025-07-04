وول ستريت جورنال: تقدم في مقترح وقف إطلاق النار في غزة يشمل تبادل أسرى وانسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية

- المقترح بشأن غزة ينص على أن تطلق حماس سراح 8 أسرى أحياء في اليوم الأول من التنفيذ ثم 2 في اليوم الخمسين

‏- المقترح يتضمن أن تُفرج إسرائيل عن عدد كبير من الفلسطينيين الذين تحتجزهم كما ستلتزم بوقف النار لمدة 60 يوما

- المقترح ينص على أن تقوم حماس بإطلاق سراح 10 من الأسرى الإسرائيليين إضافة إلى جثامين 30 أسيرا

- مصادر وسيطة: حماس تسعى للحصول على توضيحات لبعض البنود قبل تقديم ردها النهائي.. ورد فعل مسئوليها في القاهرة كان إيجابيا

‏● هآرتس: إسرائيل ستوقف جميع أنشطتها العسكرية فور دخول اتفاق وقف النار في غزة حيز التنفيذ

- مسودة الاتفاق تنص على أن يبدأ الجيش الإسرائيلي الانسحاب وإعادة نشر قواته في غزة في اليوم الأول من الاتفاق

- المسودة القطرية تنص على أن تعلق إسرائيل التحركات الجوية والمراقبة في غزة عشر ساعات خلال كل يوم من أيام وقف إطلاق النار

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، تفاصيل مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن مراحل متدرجة للإفراج عن الأسرى، ووقفًا شاملًا للأعمال القتالية لمدة 60 يومًا.

وبحسب التقرير، ينص المقترح على أن تطلق حركة حماس سراح 8 أسرى إسرائيليين أحياء في اليوم الأول من بدء تنفيذ الاتفاق، على أن تُفرج لاحقًا عن أسيرين إضافيين في اليوم الخمسين.

كما يتضمن المقترح قيام حماس بالإفراج عن 10 من الأسرى الإسرائيليين وجثامين 30 أسيرًا آخرين في مراحل متقدمة من الاتفاق، بحسي موقع الشرق الاخباري.

في المقابل، تلتزم إسرائيل بالإفراج عن عدد كبير من المعتقلين الفلسطينيين لديها، إلى جانب وقف كامل لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، وانسحاب تدريجي لقواتها من مناطق متفق عليها داخل قطاع غزة.

وأفادت الصحيفة، نقلًا عن مصادر وسيطة، بأن رد فعل مسؤولي حماس خلال اجتماعات عقدت في القاهرة كان إيجابيًا إزاء المقترح، إلا أن الحركة ما تزال تسعى للحصول على توضيحات لبعض البنود قبل تقديم ردها النهائي.

يأتي هذا التطور في إطار جهود إقليمية ودولية مكثفة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ أشهر، ويضمن تهدئة مستدامة في القطاع.

من جانبها، قالت صحيفة هآرتس، إن إسرائيل ستوقف جميع أنشطتها العسكرية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، على أن يبدأ الجيش الإسرائيلي عملية انسحاب وإعادة انتشار تدريجية من غزة منذ اليوم الأول لتنفيذ الاتفاق.

وتضيف الصحيفة أن المسودة القطرية المقترحة تتضمن تعليق التحركات الجوية والمراقبة الإسرائيلية فوق قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميًا طيلة فترة وقف إطلاق النار، بما يساهم في تهيئة أجواء ميدانية أكثر استقرارًا تمهيدًا لتطبيق بقية بنود الاتفاق.