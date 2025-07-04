رويترز: حماس سلمت الوسطاء ردها على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة متضمنا هذا المطلب

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن قيادي في حركة حماس – لم تسمه -، مساء اليوم الجمعة، قوله إن الحركة سلّمت الوسطاء ردّها على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار.

وقال مصدر مطلع على موقف حماس لـ"رويترز" إن الحركة تطالب بضمانات واضحة بأن مفاوضات لإنهاء الحرب ستجرى خلال وقف إطلاق النار الذي سيسري لمدة 60 يوما، وأنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية تلك الفترة، فسيجري تمديد وقف إطلاق النار حتى يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق.

وأضاف مسئول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة لـ"رويترز" أن "رد حماس إيجابي وسيساعد في التوصل لاتفاق".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق إنه يتوقع أن ترد حماس على اقتراحه "الأخير" لوقف إطلاق النار في غزة في غضون 24 ساعة، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأعلن ترامب، يوم الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما مع حماس، على أن تعمل مختلف الأطراف خلال هذه الهدنة على إنهاء الحرب.