لقاء مرتقب بين الشرع ونتنياهو في واشنطن سبتمبر المقبل

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي برئيس سوريا، أحمد الشرع، في واشنطن في سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن ينعقد هذا اللقاء النادر بين قادة إسرائيل وسوريا قبل الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، وفقا لما ذكرته القناة الـ24 الإسرائيلية.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع سيركز على اتفاقية أمنية محتملة بين إسرائيل وسوريا، والتي ستكون الخطوة الأولى نحو اتفاقية تطبيع بين البلدين على غرار الاتفاقيات الإبراهيمية، بحسب التقارير.

وأضافت المصادر أن إحدى العقبات أمام الاتفاق هي إصرار الحكومة السورية الجديدة على انسحاب إسرائيل من الجانب السوري من مرتفعات الجولان المحتلة، التي استولت عليها إسرائيل كمنطقة عازلة أمنية بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر عام 2024.